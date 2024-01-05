Мінекономіки розробило проєкт нового Трудового кодексу: починається обговорення

Міністерство економіки підготувало проєкт нового Трудового кодексу замість Кодексу законів про працю і від січня починає його обговорення з усіма зацікавленими сторонами, повідомила пресслужба міністерства.

"Ринок праці в Україні досі функціонує за Трудовим кодексом 1971 року. Попри численні зміни, цей документ більше не відповідає вимогам часу та гальмує розвиток економіки", - сказала міністерка Юлія Свириденко.

З її слів, держава планує прибрати "архаїчні та часто шкідливі радянські норми" та легалізувати різні форми зайнятості, такі як дистанційна робота, надомна праця, нефіксований робочий час.

"Диджиталізуємо збір інформації про працівника. Більше не потрібні будуть паперові трудові книжки. Боротимемось із мобінгом та чимало іншого. Наша мета - створити умови, аби ті, хто хоче працювати, могли це робити без перешкод", - розказала Свириденко.

Президент Володимир Зеленський ще у вересні 2019 року доручив Кабінету міністрів та Верховній Раді "невідкладно" замінити старий радянський Трудовий кодекс на новий. Дедлайн було встановлено до 1 січня 2020 року.

На виконання цієї вимоги у кінці 2019 року уряд Олексія Гончарука зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про працю". Він передбачав перехід на виключно письмову форму фіксації трудових відносин; впровадження семи видів трудових договорів і гнучкого режиму роботи (фриланс, дистанційна робота), введення компенсації розміром від однієї до шести зарплат за звільнення співробітника за бажанням роботодавця.

Законопроєкт спровокував масові акції протесту профспілок, і вже у березні 2020-го його відкликали.

У січні 2023 року стало відомо, що Кабінет міністрів доручив Міністерству економіки готувати новий проєкт Трудового кодексу.