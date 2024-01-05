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Розмитнення авто в «Дії»: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

09:39 05.01.2024 |

Право

Розмитнення авто в «Дії»: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

 

Верховна Рада отримала на розгляд законопроєкт № 10380, який передбачає виключення людського фактору з процесу розмитнення.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України в Telegram.

"Якщо законопроєкт ухвалять, громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок Дія, бізнес - через портал Дія", - зазначили в міністерстві.

Законопроєктом передбачено створення Бази даних митної вартості легкових автомобілів, її сформує Мінцифра на основі даних митниці.

"Там буде митна вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і обʼєм двигуна.

Весь процес розмитнення буде онлайн, а Дія допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за VIN-кодом", - йдеться у повідомленні.

"Сподіваємося на ухвалення законопроєкту, щоб українці розмитнювали авто онлайн без схем та хабарів", - додали у Мінцифри.

Попередня концепція будувалася на визначенні митних платежів виключно з технічних характеристик авто - без митної вартості, тому попередню концепцію не підтримали нардепи, пояснив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Зараз знайшли можливість дотриматися ключових міжнародних норм і водночас прибрати людський фактор при визначенні митної вартості авто через автоматизацію цього процесу", - додав він.
За матеріалами: Економічна правда
 

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