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АНАЛІТИКА

Профільний комітет Ради законопроєкт про мобілізацію розглядатиме по блоках

09:25 04.01.2024 |

Право

 

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядатиме урядовий законопроєкт про мобілізацію по блоках, від 4 січня, повідомив заступник голови комітету Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Завтра у нас дійсно заплановано в закритому режимі розгляд цього законопроєкту. І, чесно кажучи, у плані в проєкті дня стоїть час із 10 до 7 вечора. І це тільки перший день. І ми будемо поблоково розглядати", - сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

За словами Чернєва, комітет має намір заслухати авторів законопроєкту, як вони обґрунтовують його норми.

Заступник голови комітету бачить три варіанти розвитку щодо подальшої долі законопроєкту.

"Або він іде до зали (на розгляд парламенту - ІФ-У) в тому вигляді, в якому він є, що малоймовірно, тому що дуже багато запитань до цього законопроєкту. Або ми доопрацьовуємо його на базі комітету і далі виносимо до зали вже доопрацьованим із урахуванням усіх наявних до нього запитань. Або ми взагалі повертаємо його суб'єкту подання, на доопрацювання, щоб він все-таки зробив нормальний законопроєкт і він не викликав би запитань", - зазначив народний депутат.

Чернєв наголосив, що складно спрогнозувати, скільки часу все це може зайняти.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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