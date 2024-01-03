У ВР зареєстровано законопроєкт про посилення захисту прав і свобод людини під час примусового виконання рішень

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10389 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту прав і свобод людини і громадянина під час примусового виконання рішень", повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Законопроєкт має на меті удосконалення чинного законодавства та забезпечення виконання Україною міжнародних зобов'язань перед Радою Європи в частині належного та своєчасного виконання рішень Європейського суду", - написав Мельничук у телеграм-каналі в середу.

Проєкт закону пропонує внести зміни до статей 39, 47 закону України (ЗУ) "Про виконавче провадження", згідно з якими термін зберігання присуджених Європейським судом коштів на депозитному рахунку органу державної виконавчої служби збільшується до п'яти років.

Окрім цього, пропонується внести зміни до статті 48 ЗУ "Про виконавче провадження", згідно з якими механізм визначення поточного рахунка боржника для здійснення видаткових операцій, що запроваджений у період дії воєнного стану, пропонується закріпити на постійній основі.

Так, "фізичні особи - боржники, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, зможуть здійснювати видаткові операції з арештованого рахунку (у тому числі з рахунку для зарахування заробітної плати, пенсії, стипендії та інших соціальних виплат, які є єдиним джерелом існування громадянина)".

Крім цього, законопроєкт пропонує внести зміни до статті 19 Сімейного кодексу України щодо участі органу опіки та піклування під час розгляду подань або заяв державних виконавців, поданих до суду під час примусового виконання судових рішень за участю дитини. А також до статті 13 ЗУ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" щодо встановлення обов'язку суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю брати участь у вчиненні виконавчих дій відповідно до ЗУ "Про виконавче провадження".

Мельничук повідомляє, що також пропонується внести зміни до закону "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" в частині скасування дії підпункту 3 пункту 6-1 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" цього закону, що дасть змогу відновити контроль Міністерства юстиції України за діяльністю приватного виконавця за допомогою здійснення планових та позапланових перевірок.