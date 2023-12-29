Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив положення про Єдину електронну держсистему е-нотаріату

16:49 29.12.2023 |

Право

 

Кабінет Міністрів України затвердив положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, затверджено положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату, яке визначає функціональні можливості, суб'єктів, організаційні й технологічні засади функціонування е-нотаріату та його складових, а також інші питання, пов'язані з його функціонуванням.

Встановлено, що день початку функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій, Електронного нотаріального архіву як складових Єдиної державної електронної системи е-нотаріату визначається рішенням Міністерства юстиції.

З огляду на це визнано такими, що втратили чинність, постанови уряду "Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо поетапного запровадження Єдиної державної електронної системи е-нотаріату" та "Про затвердження правил формування та проведення перевірки нотаріального документа з електронним ідентифікатором".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на неділя
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9824
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 42,2079
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0528  0,34 0,90 38,8217  0,48 1,25
EUR 41,9528  0,35 0,85 42,9967  0,52 1,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9500  0,03 0,08 38,0400  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес