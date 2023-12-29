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Кабмін затвердив положення про Єдину електронну держсистему е-нотаріату
16:49 29.12.2023 |
Кабінет Міністрів України затвердив положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.
Зокрема, затверджено положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату, яке визначає функціональні можливості, суб'єктів, організаційні й технологічні засади функціонування е-нотаріату та його складових, а також інші питання, пов'язані з його функціонуванням.
Встановлено, що день початку функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій, Електронного нотаріального архіву як складових Єдиної державної електронної системи е-нотаріату визначається рішенням Міністерства юстиції.
З огляду на це визнано такими, що втратили чинність, постанови уряду "Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо поетапного запровадження Єдиної державної електронної системи е-нотаріату" та "Про затвердження правил формування та проведення перевірки нотаріального документа з електронним ідентифікатором".
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