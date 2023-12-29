Фінансові новини
- |
- 29.12.23
- |
- 05:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав закон про вдосконалення процедур суддівської кар'єри
23:33 28.12.2023 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення процедур суддівської кар'єри.
Як зазначається в картці відповідного законопроєкту №10140-д, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 28 грудня.
Законопроєкт передбачає зміну строку, до якого суддя зобов'язаний щорічно подати декларацію родинних зв'язків і декларацію доброчесності - з 1 лютого на 1 травня.
Документ також урегулює норму, згідно з якою на посаду судді не може претендувати особа, яка є членом Вищої ради правосуддя (ВРП) або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). При цьому обмеження стосуються не тільки періоду безпосереднього обіймання зазначених посад, а й одного року після звільнення або припинення повноважень.
Крім того, закон уповноважує ВРП затверджувати єдині показники для оцінювання доброчесності та професійної етики судді (кандидата на цю посаду) після узгодження з ВККСУ, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності.
Як повідомлялося, 9 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10140-д у другому читанні та в цілому. Більшість положень закону набуде чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Чорному морі на міні підірвалось цивільне судно під прапором Панами
ТОП-НОВИНИ
|США виділяють військову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів, - Блінкен
|Спрощену систему оподаткування реформують: груп стане менше – Стратегія доходів
|В Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»
|Суд визнав винним ексголову ВС Князєва: подарунок у вигляді пільгової оренди квартири суперечить обмеженням, установленим для суддів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський підписав закон про вдосконалення процедур суддівської кар'єри
|Нафтогаз завершив інтеграцію облгазів: Чернишов каже, що поклали край різноманітним схемам
|Податкова попереджає про часткове обмеження роботи сервісів із 30 грудня
|Зеленський підписав закон щодо криміналізації контрабанди
|Мінфін у I кв.-2024 планує п'ять розміщень ОВДП у доларах і одне в євро
|До АРМА передано активи російських олігархів на 11,5 млрд грн - ДБР
Бізнес
|Hyundai презентував оновлений кросовер Tucson
|MSI анонсувала перший у світі ноутбук зі 120-Гц дисплеєм на базі 4K-панелі Mini LED
|Чотири великі автовиробники об'єдналися в новий альянс для конкуренції з Tesla
|Nissan презентував оновлений хетчбек Note
|Великі мовні моделі повторюють теорії змови та інші форми дезінформації - дослідження
|OpenAI веде переговори про залучення нових інвестицій на 100 мільярдів доларів – Bloomberg
|Світові витрати на генеративний ШІ перевищать $151 млрд у 2027 році