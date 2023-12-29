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Зеленський підписав закон про вдосконалення процедур суддівської кар'єри

23:33 28.12.2023 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення процедур суддівської кар'єри.

Як зазначається в картці відповідного законопроєкту №10140-д, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 28 грудня.

Законопроєкт передбачає зміну строку, до якого суддя зобов'язаний щорічно подати декларацію родинних зв'язків і декларацію доброчесності - з 1 лютого на 1 травня.

Документ також урегулює норму, згідно з якою на посаду судді не може претендувати особа, яка є членом Вищої ради правосуддя (ВРП) або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). При цьому обмеження стосуються не тільки періоду безпосереднього обіймання зазначених посад, а й одного року після звільнення або припинення повноважень.

Крім того, закон уповноважує ВРП затверджувати єдині показники для оцінювання доброчесності та професійної етики судді (кандидата на цю посаду) після узгодження з ВККСУ, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності.

Як повідомлялося, 9 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10140-д у другому читанні та в цілому. Більшість положень закону набуде чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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