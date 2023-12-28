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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон щодо криміналізації контрабанди

17:29 28.12.2023 |

Право

 

Український президент Володимир Зеленський підписав законопроект щодо криміналізації контрабанди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку закону.

Сьогодні, 28 грудня, український президент підписав законопроект 5420 щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.

Закон, зокрема, передбачає з 1 липня 2024 року кримінальну відповідальність за товарну контрабанду вартістю:

* від 7,57 до 15,14 млн гривень у вигляді штрафу від 170 до 425 тисяч гривень;

* понад 15,14 млн гривень - відповідальність від штрафу в 850 тияч гривень до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.

Крім того, для підакцизних товарів вартістю від 1,136 до 2,271 млн гривень діятиме санкція від 340 тисяч гривень штрафу до 6 років позбавлення волі, а вартістю понад 2,271 млн гривень - від 1,275 млн гривень штрафу до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Зауважимо, що прийняття законопроекту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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