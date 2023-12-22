Зеленський подав до Ради зміни до закону про дипслужбу

Президент України Володимир Зеленський у День працівників дипломатичної служби повідомив, що подав до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону "Про дипломатичну службу".

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський сказав під час зустрічі з дипломатами в Києві, інформує пресслужба ОПУ.

"Сьогодні я подав у Верховну Раду України проєкт змін до закону "Про дипломатичну службу". Нові норми зроблять систему української дипломатії більш сучасною та дадуть їй змогу бути дієвішою", - сказав глава держави.

За його словами, законодавча ініціатива передбачає посилення ролі Міністерства закордонних справ та закріплює інститут Спеціального представника України.

Крім того, на законодавчому рівні відкривається сфера кібердипломатії та відповідних відносин із партнерами України, а також стає повноцінним інститут горизонтальної ротації, заявили в ОПУ.

"І це ще далеко не все, що передбачено відповідним законопроєктом. Завдяки зокрема й цьому закону у всіх вас буде більше інструментів, щоб реалізувати наші зовнішньополітичні цілі наступного року", - сказав Зеленський.

Як повідомляла "ЄП", Зеленський у п'ятницю звернувся до українських дипломатів і окреслив зовнішньополітичні цілі держави на наступний рік.

Торік у грудні на зустрічі з керівниками дипустанов Зеленський давав доручення МЗС підготувати проєкт змін до закону "Про дипломатичну службу".

У серпні цього року Зеленський вкотре заявив про необхідність внести зміни до закону про дипломатичну службу, аби дати послам більше можливостей у здійсненні діяльності за кордоном.

Попередня редакція закону "Про дипломатичну службу" була затверджена парламентом та підписана президентом Порошенком улітку 2018 року. Тоді відзначалося, що закон покликаний підвищити престижність дипслужби та реформувати її до сучасних європейських і світових стандартів.