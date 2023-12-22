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Зеленський підписав закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків
13:12 22.12.2023 |
Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №9105 про страхування інвестицій від воєнних ризиків через Експортно-кредитне агентство.
Про це свідчать дані сайту Верховної Ради.
Зазначається, що 21 грудня законопроєкт було повернуто з підписом президента, наразі триває розсилання акта.
Документ вносить зміни до Закону України "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності", зокрема усуває прогалини, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій Експортно-кредитним агентством, в тому числі в умовах військових дій та повоєнного відновлення.
Закон передбачає захист українських експортерів від ризику фінансових втрат, пов'язаних з інвестиціями у створення об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.
У разі ухвалення документів і затвердження необхідних нормативних актів Кабміном і Нацбанком, український інвестор зможе звернутися безпосередньо в ЕКА, в один із банків або страхову компанію, які співпрацюють з ЕКА, й оформити відповідне страхування.
Закон набирає чинності з 1 січня 2024 року.
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