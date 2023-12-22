Зеленський підписав закон про зміну порядку надання відпусток

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує з 15 до 30 календарних днів на рік загальний максимальний термін надання працівникові відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами.

Як зазначається в картці відповідного законопроєкту №8313, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 21 грудня.

Документ передбачає також, що щорічна відпустка може бути розділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше ніж 14 календарних днів, не лише на прохання працівника, а й за необхідності у роботодавця. При цьому поділ щорічної відпустки має бути відображений у графіку відпусток, який узгоджується з профспілками.

Згідно з законодавчою ініціативою, відпустка при народженні дитини має надаватися в чітко визначений термін - не пізніше трьох місяців з дня народження дитини. Згідно з законопроєктом, батькові дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, така відпустка надаватиметься лише після отримання відповідного рішення суду. Водночас відпустка за усиновлення дитини надається незалежно від її віку.

У разі використання або виплати грошової компенсації за додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, працівник не користується правом на неї в календарному році звільнення на іншому підприємстві, в установі, організації.

Водночас у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівникові в наданні будь-якого виду відпусток (окрім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку). Це можливо, якщо працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, до виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення).

Законопроєкт також передбачає забезпечення військовослужбовців, звільнених у зв'язку з демобілізацією з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, відпочинком тривалістю 60 робочих днів із виплатою двомісячного грошового забезпечення протягом мобілізаційного періоду за рахунок державного бюджету України.

Крім того, документ пропонує врахувати вилучення педагогічного та науково-педагогічного персоналу з переліку осіб, за якими під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, зберігається попередній середній заробіток.

Пропоновані зміни до законодавства містять також норми щодо порядку та умов надання відпусток для підготовки та участі у спортивних змаганнях, які регулюються трудовим та колективним договором, а також вилучення норм творчих відпусток та відпусток у зв'язку з профспілковим навчанням.