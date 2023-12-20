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АНАЛІТИКА

Рада звільнила від мита та ПДВ імпорт засобів РЕБ та пластин для бронежилетів

14:49 20.12.2023 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила два закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів, які передбачають податкові пільги для ввезення в Україну низки товарів для потреб безпеки і оборони.

Ухвалення відповідних законопроєктів №10341 та №10342 в цілому підтримали 323 народних депутати, повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, ці закони передбачають звільнення від сплати ПДВ та мита при ввезенні в Україну засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), радіолокаційних комплексів та пластин для бронежилетів для потреб оборони.

Як повідомлялося, у липні Верховна Рада звільнила від сплати ПДВ та мита імпортні цифрові монокуляри та бінокуляри, оснащені телевізійними камерами, далекоміри, прилади нічного бачення та антидронові рушниці.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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