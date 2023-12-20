Рада звільнила від мита та ПДВ імпорт засобів РЕБ та пластин для бронежилетів

Верховна Рада ухвалила два закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів, які передбачають податкові пільги для ввезення в Україну низки товарів для потреб безпеки і оборони.

Ухвалення відповідних законопроєктів №10341 та №10342 в цілому підтримали 323 народних депутати, повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, ці закони передбачають звільнення від сплати ПДВ та мита при ввезенні в Україну засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), радіолокаційних комплексів та пластин для бронежилетів для потреб оборони.

Як повідомлялося, у липні Верховна Рада звільнила від сплати ПДВ та мита імпортні цифрові монокуляри та бінокуляри, оснащені телевізійними камерами, далекоміри, прилади нічного бачення та антидронові рушниці.