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Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про доброчесне лобіювання

17:31 13.12.2023 |

Право

 

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт про доброчесне лобіювання.

Відповідний законопроєкт №10337 зареєстровано в парламенті 13 грудня.

Метою цього документа є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик і стандартів, забезпечення нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення їхньої діяльності та посадових осіб.

Шляхом ухвалення законопроєкту в уряді пропонують визначити термінологію у сфері лобіювання, права та обов'язки суб'єктів лобіювання, методи впливу, створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції, порядок реєстрації в цьому Реєстрі та виключення з нього, доступ до Реєстру (відкритий і безоплатний), звітність суб'єкта лобіювання, внесеного до Реєстру, а також механізми контролю за діяльністю суб'єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Законопроєкт спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, зафіксованих у Пакеті розширення, і є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

"Зважаючи на євроінтеграційні прагнення України та зазначені рекомендації GRECO, законодавче регулювання діяльності суб'єктів, що здійснюють вплив (лобіювання) на ухвалення нормативно-правових актів парламентом, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, необхідно запроваджувати в найближчій перспективі", - зазначається в пояснювальній записці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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