Уряд підтримав законопроєкт про більш прозоре використання підприємствами міжнародної допомоги

Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо звітування в рамках залучення міжнародної допомоги».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Підзвітність та прозорість використання коштів є головним пріоритетом Уряду України. Схвалений законопроєкт Мінфін ініціював та розробив для забезпечення звітування підприємствами про використання коштів фінансової допомоги, отриманої від міжнародних фінансових інституцій з метою підтримки процесу відновлення та реконструкції в Україні", - йдеться в повідомленні.

Законопроект буде надіслано до Верховної Ради для розгляду і прийняття, що забезпечить посилення прозорості залучення міжнародної фінансової допомоги, її використання, а також сприятиме збереженню довіри міжнародних партнерів до України.

Зазначені зміни не поширюються на міжнародну допомогу, що надається у вигляді міжнародної технічної та гуманітарної допомоги.

Як повідомлялось, з початку року Україна отримала міжнародної допомоги у розмірі майже 37,4 млрд дол. США, з яких понад 4,7 млрд отримано в жовтні-листопаді.