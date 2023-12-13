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Уряд підтримав законопроєкт про більш прозоре використання підприємствами міжнародної допомоги
16:22 13.12.2023 |
Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо звітування в рамках залучення міжнародної допомоги».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
"Підзвітність та прозорість використання коштів є головним пріоритетом Уряду України. Схвалений законопроєкт Мінфін ініціював та розробив для забезпечення звітування підприємствами про використання коштів фінансової допомоги, отриманої від міжнародних фінансових інституцій з метою підтримки процесу відновлення та реконструкції в Україні", - йдеться в повідомленні.
Законопроект буде надіслано до Верховної Ради для розгляду і прийняття, що забезпечить посилення прозорості залучення міжнародної фінансової допомоги, її використання, а також сприятиме збереженню довіри міжнародних партнерів до України.
Зазначені зміни не поширюються на міжнародну допомогу, що надається у вигляді міжнародної технічної та гуманітарної допомоги.
Як повідомлялось, з початку року Україна отримала міжнародної допомоги у розмірі майже 37,4 млрд дол. США, з яких понад 4,7 млрд отримано в жовтні-листопаді.
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