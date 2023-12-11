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АНАЛІТИКА

Рада планує штрафувати громадян та бізнес за порушення комендантської години

09:43 11.12.2023 |

Право

 

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №10195, який передбачає запровадження штрафів за порушення громадянами комендантської години, а підприємствами - спеціального режиму роботи під час воєнного стану.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Відповідний документ у першому читанні підтримали 233 нардепи.

Згідно з ним, порушення комендантської години може призвести до штрафу у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 8,5 тис. до 17 тис. грн. Повторне порушення протягом року передбачає штраф у 1000-2000 НМДГ, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.

За порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії військового стану Рада пропонує штрафувати керівника суб'єкта господарювання/фізичну особу-підприємця у розмірі від 3 000 до 6 000 НМДГ (51 тис.-102 тис. грн). За повторне - 10 000-20 000 НМДГ (від 170 тис. грн до 340 тис. грн).

Законопроєкт був розроблений спільно із Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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