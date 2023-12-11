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АНАЛІТИКА

Рада прийняла законопроєкт про криміналізацію контрабанди

09:36 11.12.2023 |

Право

 

Верховна Рада на засіданні 9 грудня прийняла у другому читання законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт, який було внесено до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським, проголосувало 248 народних депутатів.

За словами нардепа, у прийнятому законопроєкті були враховані правки від профільного комітету на яких наполягав бізнес. Відповідно, пороги для товарної контрабанди пропонується підняти в 5 разів, а пороги для підакцизних підняти удвічі.

"Набуття чинності (криміналізації) товарної (контрабанди) відтерміновують до середини 2024 року. Як я і говорив, це дедлайн за (меморандумом із) МВФ щодо перезавантаження БЕБ", - зазначив Железняк.

Крім того, було враховано численні побажання бізнесу, що кваліфікація дій як злочину може відбуватися лише за наявності умислу. Також суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за "контрабандними" статтями за подання документів із неправдивими відомостями.

"У зміненій редакції вони мають бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов'язковому декларуванню відповідно до митного законодавства, а також мати вплив на визначення розміру митних платежів або дотримання заходів нетарифного регулювання", - підкреслив Железняк.

Під час голосування поправки до тексту, поданого комітетом до другого читання в Раду, не вносили, проте сам текст на сайті парламенту поки що відсутній.

Нардеп додав, що прийняття законопроєкту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році.

За матеріалами: Економічна правда
 

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