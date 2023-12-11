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АНАЛІТИКА

Раді пропонують знизити мінімальний кількісний склад у групах і фракціях

09:30 11.12.2023 |

Право, Політика

 

Народні депутати пропонують знизити на час дії воєнного стану мінімальний кількісний склад депутатських груп і фракцій.

Відповідний законопроєкт №10324 про внесення змін до регламенту Верховної Ради щодо кількісного складу депутатських фракцій (груп) зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю.

Згідно з пропонованими змінами до регламенту, мінімальна кількість депутатської фракції (групи) під час воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування або призупинення становить 14 осіб.

Відповідно до чинного регламенту кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, яка сформована на першій сесії чергового скликання Верховної Ради.

За даними на 9 грудня 2023 року найменшою фракцією в українському парламенті є "Голос" - 17 нардепів (під час формування фракції на першій сесії було 20). У депутатській групі "Відновлення України" наразі 16 членів.

Серед авторів законопроєкту перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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