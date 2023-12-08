Мінфін і правоохоронний комітет Ради підтримали зауваження бізнесу щодо криміналізації контрабанди - депутат

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності після відповідних листів Міністерства фінансів підтримав нову версію законопроєкту №5420 щодо криміналізації контрабанди з підвищенням порога виникнення кримінальної відповідальності за товарну контрабанду вп'ятеро, а щодо підакцизних товарів - удвічі, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Повністю підтримано всі пропозиції Мінфіну та бізнесу...: пороги збільшено в рази, вступ (криміналізації) товарної (контрабанди - ІФ-У) відкладено до перезавантаження БЕБ, чітко додано до тексту, що (контрабанда) - це "увмисне переміщення", - написав Железняк у телеграм-каналі.

Він додав, що в погодженому з Мінфіном варіанті законопроєкту істотно обмежено ймовірні випадки притягнення до відповідальності за "контрабандними" статтями за надання документів із неправдивими відомостями. У зміненій редакції вони мають бути підставою для переміщення товарів, повинні підлягати обов'язковому декларуванню відповідно до митного законодавства, а також мати вплив на визначення розміру митних платежів чи дотримання заходів нетарифного регулювання, пояснив депутат.

Він уточнив, що за внесення запропонованих змін комітет проголосував одноголосно - 17 "за".

За словами Железняка, народні депутати розглянуть законопроєкт у другому читанні в залі Верховної Ради майбутньої суботи.

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Як повідомлялося, законопроєкт про криміналізацію контрабанди №5420 ВР схвалила в першому читанні в середині липня 2023 року. Його ухвалення є умовою надання Україні траншу макрофінансової допомоги ЄС на EUR1,5 млрд.

Водночас українська бізнес-спільнота виступила з різкою критикою і проханням доопрацювати законопроєкт до другого читання та внести правки щодо відтермінування пункту про товарну контрабанду, збільшення порогів великомасштабної контрабанди та надання розслідувань щодо таких порушень БЕБ тільки після його перезавантаження.

Серед тих, хто закликав доопрацювати законопроєкт, зокрема, - ЄБА, СУП, УСБ, AmCham, громадська рада при Держмитслужбі, Федерація роботодавців України та УКАБ.