Кабмін пропонує ВР ухвалити законопроєкт про доброчесне лобіювання, який спрямований на реалізацію рекомендацій Єврокомісії

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про доброчесне лобіювання, який спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.

Зокрема, схвалено законопроєкт про доброчесне лобіювання, що спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, зафіксованих у Пакеті розширення, і є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

Зазначено, що метою проєкту є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик і стандартів, забезпечення нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення діяльності суб'єктів лобіювання та посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування та механізмів контролю за лобістською діяльністю.

Згідно з повідомленням, доопрацьований законопроєкт враховує пропозиції, надані коаліцією громадських організацій, зокрема в частині про адвокацію.

"Адвокація не є лобізмом, і це чітко зафіксовано в проєкті закону", - наголосив Мельничук.