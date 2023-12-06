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Кабмін розробив перелік ознак, які можуть свідчити про надання хабаря службовій особі іноземної держави

17:35 06.12.2023 |

Право

 

Кабінет міністрів розробив перелік обставин та фактів, які можуть свідчити про надання платником податків хабаря службовій особі іноземної держави.

Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук з посиланням на законопроєкт №10319, зареєстрований в парламенті 5 грудня.

Текст законопроєкту наразі відсутній.

Водночас, як випливає з назви документа, проєкт був розроблений з метою врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Законопроєктом вносяться певні зміни до Податкового кодексу України.

За інформацією Мельничука, Податковий кодекс буде доповнено:

* поняттями, "які можуть свідчити про надання платником податків неправомірної вигоди службовій особі іноземної держави"
* положеннями, при виявленні яких "контролюючий орган керується відповідним переліком Національного антикорупційного бюро України".

За результатами перевірок, Податкова повідомлятиме НАБУ про виявлені обставини та факти, які можуть свідчити про надання хабарів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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