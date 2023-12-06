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Комітет Ради схвалив зміни до законів про НАБУ та НАЗК, необхідні для вступу до ЄС
Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні і в цілому два законопроєкти щодо боротьби з корупцією. Це необхідно для початку переговорів про вступ України в ЄС.
Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук у Telegram.
Зокрема, Комітет рекомендує ухвалити законопроєкт №10203-1 про внесення змін до закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".
Зазначається, що законопроєктом пропонується збільшити кількість штату НАБУ з 700 до 1000 осіб, передбачивши, зокрема, збільшення кількості осіб начальницького складу з 500 до 750 осіб.
Також, враховуючи обмежені можливості фінансування в умовах воєнного стану, реалізувати вищезазначені положення планують впроваджувати поетапно. Зокрема, щороку - з 2024 до 2026 рік - штат НАБУ збільшуватимуть на 100 посад.
Крім того, Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт №10262 про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської Комісії щодо України.
Зокрема, документ передбачає розширення повноважень Нацагентство з питань запобігання корупції щодо перевірки декларацій.
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