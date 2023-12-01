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АНАЛІТИКА

Міноборони повідомило про спрощення процесів проходження ВЛК військовослужбовцями

12:58 01.12.2023 |

Право

 

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством цифрової трансформації та громадськими організаціями розробили зміни до законодавства, які дають змогу спростити процеси, пов'язані з проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) для поранених військовослужбовців ЗСУ та Міноборони.

Як повідомили у пресслужбі Міноборони, пораненому військовому більше не потрібно возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність.

Відтепер заклади охорони здоров'я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу, куди увійшли: довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва); постанова ВЛК про необхідність відпустки для лікування; постанова ВЛК про непридатність до військової служби; інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

"Уже зараз систему електронного документообігу розгорнуто в більшості військових частин, ТЦК та СП, а також у військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров'я, де поранені військовослужбовці проходять військово-лікарську комісію", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що документи про рішення ВЛК щодо відпустки або про непридатність за станом здоров'я в електронному вигляді до військової частини направить заклад охорони здоров'я, а військовослужбовець після цього може одразу їхати до ТЦК та СП за місцем проживання або відпустки.

Також заклад охорони здоров'я може отримувати додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК з військової частини, - наприклад довідку про обставини травми. Варто лише відправити електронний запит.

У відомстві додали, що якщо заклад, до якого звернулися, не має системи електронного документообігу, можна зателефонувати на гарячу лінію Міноборони за номером 0 800 500 442 і повідомити про цей випадок. Після надходження такої інформації команда фахівців забезпечить зазначений заклад доступом до електронного документообігу й налагодить його роботу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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