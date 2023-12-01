Фінансові новини
- |
- 01.12.23
- |
- 13:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Міноборони повідомило про спрощення процесів проходження ВЛК військовослужбовцями
12:58 01.12.2023 |
Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством цифрової трансформації та громадськими організаціями розробили зміни до законодавства, які дають змогу спростити процеси, пов'язані з проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) для поранених військовослужбовців ЗСУ та Міноборони.
Як повідомили у пресслужбі Міноборони, пораненому військовому більше не потрібно возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність.
Відтепер заклади охорони здоров'я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу, куди увійшли: довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва); постанова ВЛК про необхідність відпустки для лікування; постанова ВЛК про непридатність до військової служби; інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.
"Уже зараз систему електронного документообігу розгорнуто в більшості військових частин, ТЦК та СП, а також у військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров'я, де поранені військовослужбовці проходять військово-лікарську комісію", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що документи про рішення ВЛК щодо відпустки або про непридатність за станом здоров'я в електронному вигляді до військової частини направить заклад охорони здоров'я, а військовослужбовець після цього може одразу їхати до ТЦК та СП за місцем проживання або відпустки.
Також заклад охорони здоров'я може отримувати додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК з військової частини, - наприклад довідку про обставини травми. Варто лише відправити електронний запит.
У відомстві додали, що якщо заклад, до якого звернулися, не має системи електронного документообігу, можна зателефонувати на гарячу лінію Міноборони за номером 0 800 500 442 і повідомити про цей випадок. Після надходження такої інформації команда фахівців забезпечить зазначений заклад доступом до електронного документообігу й налагодить його роботу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|The Economist: Захід має «прокинутись», інакше Путін переможе Україну
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко повідомив, що його не випустили на міжнародні зустрічі у США та Польщі
|Україна отримає понад 1 млрд доларів від Світового банку
|Євросоюз дозволив Україні відкласти перехід на нову версію системи «митного безвізу»
|Нідерланди нададуть Україні у 2024 році додаткові €2,5 мільярда
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні зібрали майже 77 мільйонів тонн зернових та олійних культур
|Міноборони повідомило про спрощення процесів проходження ВЛК військовослужбовцями
|Деяким категоріям переселенців продовжили виплати ще на пів року
|Україна буде продавати конфісковане російське майно на онлайн-аукціонах
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.12.23
|«ArcelorMittal Кривий Ріг» планує відновити виробництво до 50% у 2024 році
Бізнес
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку
|IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10
|За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 мільярда, – дослідження