Кабмін змінив порядок надання гарантійних послуг покупцям техніки та мобільних телефонів

Кабінет міністрів змінив порядок надання гарантійних послуг покупцям побутової техніки, мобільних телефонів та інших технічно складних побутових товарів.

Відповідну постанову "Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів" уряд ухвалив на засіданні 28 листопада, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У міністерстві уточнили, що документ має впорядкувати та цифровізувати надання гарантійних послуг:

* споживачі отримають доступ до експлуатаційних документів на офіційному веб-сайті виробника та можливість завантажувати їх в електронному вигляді протягом гарантійного терміну;

* зменшується навантаження на бізнес за рахунок скасування паперових форм (9 форм), які продавці зобов'язані заповнювати при гарантійному обслуговуванні товару та які створювали підстави для накладання штрафних санкцій Держпродспоживслужбою.