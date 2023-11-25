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Кабмін схвалив проєкти законів у галузі торговельного захисту
23:50 24.11.2023 |
Кабінет Міністрів схвалив проєкти трьох законів, які адаптують українське законодавство у сфері торговельного захисту до регламентів Європейського Союзу та посилюють захист, зокрема, національних виробників.
Рішення було ухвалене 24 листопада 2023 року, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.
За інформацією міністерства, у першому законопроєкті, «Про захисні заходи», пропонується викласти в новій редакції Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».
Другий - «Про захист від демпінгового імпорту» - це фактично нова редакція Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».
Третій - «Про захист від субсидованого імпорту» - це нова редакція Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту».
Як зазначили в Мінекономіки, підтримані урядом документи розширюють можливості захисту національних виробників від недобросовісного та зростаючого імпорту і зменшують витрати бізнесу на підготовку матеріалів та документації під час захисних розслідувань.
Крім того, встановлюються чіткі часові межі процедурних етапів розслідувань; гарантується проведення консультацій на запит зацікавленої сторони.
Запропоновано також впровадити механізм, що гарантуватиме сплату попередніх захисних мит або мит при розслідуванні ухилення від їх сплати.
«Схвалені сьогодні урядом законопроєкти відповідають сучасним міжнародним практикам в сфері торговельного захисту. Розробляючи документи, Міністерство економіки орієнтувалось, зокрема, на відповідні регламенти ЄС, норми та актуальні роз'яснення СОТ. Водночас для нас, безумовно, було дуже важливим, зберігаючи та посилюючи можливості для вільної торгівлі, забезпечити надійний захист інтересів національного виробника», - прокоментувала перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.
За її словами, в разі ухвалення законопроєктів Верховною Радою держава отримає надійні, прозорі та зрозумілі і українському бізнесу, і нашим партнерам інструменти торговельного захисту.
Також законопроєкти уточнюють повноваження компетентних органів при проведенні розслідувань, запроваджується норма щодо затвердження урядом положення про Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі.
Як повідомлялось, у липні 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про захист прав споживачів", який наблизив національне законодавство про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу.
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