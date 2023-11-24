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Митне декларування військової техніки ЗСУ: Кабмін ухвалив постанову про впровадження стандартів ЄС та НАТО
22:53 23.11.2023 |
Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо впровадження стандартів ЄС та НАТО під час митного декларування військової техніки Збройних Сил України.
Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, проєкт рішення уряду було розроблено Мінфіном спільно з Держмитслужбою та Міноборони на виконання нещодавно прийнятих Верховною Радою змін до Митного кодексу щодо впровадження спрощених процедур декларування та митного оформлення військової техніки та інших товарів ЗСУ, а також збройних сил інших держав, які переміщуються через державний кордон, аналогічних існуючим у країнах ЄС та НАТО.
Такі процедури застосовуватимуться під час тимчасового вивезення, тимчасового ввезення, реімпорту, реекспорту, а також транзиту територією України військової техніки та іншого майна.
Прийнятою постановою затверджено Форму 302 України, що замінює митну декларацію, і на підставі якої ЗСУ зможуть переміщувати військову техніку та інші товари у спрощеному порядку.
Також постановою затверджено положення про Форму 302 України, порядок її заповнення та порядок виконання митних формальностей з її використанням.
Окремий розділ цієї постанови присвячено порядку виконання митних формальностей під час переміщення через державний кордон військової техніки та інших товарів із використанням Форми 302 ЄС, Форми 302 НАТО та Форми 302 інших держав.
До набуття повноправного членства України в Європейському Союзі або Організації Північноатлантичного договору Форма 302 України буде застосовуватись після заключення міжнародних договорів між Україною та відповідними державами про можливість її використання в таких державах.
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