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Верховна Рада дозволила одноразово продати заморожені російські та білоруські рублі до 2025 року

17:55 22.11.2023 |

Право

 

Верховна Рада дозволила до 31 грудня 2024 року одноразово продати російські та білоруські рублі в безготівковій формі з рахунків у банках-резидентах, які було заморожено з початком повномасштабної агресії, через неросійські та непідсанкційні банки.

За відповідну правку №62 до ухваленого в середу закону про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг №9422 проголосували 242 народних депутати.

"Під час публікації закону до другого читання проведено консультації з Національним банком. Правка стосується українських платників податків, які мають рахунки в рублях, заблоковані. Ми дозволяємо одноразово їх продати, отримати гривні і спрямувати ці гроші на господарську діяльність, на сплату податків", - сказав перед голосуванням у Верховній Раді народний депутат Андрій Мотовиловець (із правлячої фракції "Слуга народу").
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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