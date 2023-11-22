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В уряді пропонують нове джерело для доплат бюджетникам
17:19 22.11.2023 |
Через війну в Україні скоротилися видатки на оплату праці бюджетників за деякими напрямками. Пропонується використовувати на премії власні надходження бюджетних установ через спецфонд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Проект акта розроблено за ініціативи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Обґрунтування проекту
Як зазначається в пояснювальній записці, значне навантаження на загальний фонд державного бюджету у зв'язку з продовженням військового стану в Україні спричинило ситуацію зі скорочення видатків за окремими бюджетними програмами, в тому числі видатків на оплату праці.
"Доведені асигнування на оплату праці за загальним фондом державного бюджету не забезпечують гідну заробітну плату працівників бюджетної сфери", - йдеться в документі.
Автори зазначають, що прийняття проекту дасть змогу запобігти відтоку кваліфікованих кадрів бюджетних установ через низький рівень оплати праці та підвищити рівень мотивації працівників до результативної праці.
Що пропонується проектом
Проект акта передбачає зміни до постанови Кабміну від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
Проектом пропонується дозволити керівникам бюджетних установ використовувати кошти від власних надходжень для стимулювання працівників, а саме: надання матеріальної допомоги та преміювання.
Мінімальна зарплата та зарплати бюджетників у кошторисі на 2024 рік
Ухваленим Верховною радою законом про держбюджет встановлюється з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата:
* у місячному розмірі: з 1 січня - 7100 гривень, з 1 квітня - 8000 гривень;
* у погодинному розмірі: з 1 січня - 42,6 гривні, з 1 квітня - 48 гривень.
Крім того, бюджетні зміні передбачають, що посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки зросте з 1 квітня до 3195 грн, з 1 липня 2024 року - 3600 грн (наразі цей показник складає 2893 гривень).
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