Рада змінила правила призначення відпусток

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань".

Прийняття відповідного законопроєкту №8313 у другому читанні підтримали 273 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, зконопроєкт розроблено з метою "уточнення та осучаснення окремих норм законодавства, що регулюють питання надання та використання відпусток".

Зокрема, закон впорядковує порядок перенесення вихідних та робочих днів, запроваджує можливість встановлення у трудовому та/або колективному договорі тривалості, умов та порядку надання щорічних додаткових відпусток; передбачається виплата грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки до дня призову працівника на військову службу під час мобілізації.

Крім того, закон закріплює можливість надавати відпустку без збереження заробітної плати на час загрози поширення епідемії, збройної агресії, надзвичайної ситуації тощо без обмеження її строку (за угодою сторін) тощо.

Документ передбачає також, що щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів, не лише на прохання працівника, а й за потреби в роботодавця. При цьому поділ щорічної відпустки має бути відображено у графіку відпусток, який узгоджується із профспілками.

Відповідно до закону, відпустка при народженні дитини має надаватися у чітко визначений термін - не пізніше трьох місяців із дня народження дитини. Згідно із законопроєктом, батькові дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, така відпустка надаватиметься лише після отримання відповідного рішення суду. Водночас відпустка з усиновлення дитини надається незалежно від її віку.

Закон також передбачає забезпечення військовослужбовців, звільнених у зв'язку з демобілізацією з військової служби за призовом під час мобілізації, відпочинком тривалістю 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення протягом мобілізаційного періоду за рахунок державного бюджету України.

Закон також врегульовує надання творчої відпустки, відпустки для підготовки до змагань, відпустки, пов'язаної з профспілковим навчанням, тощо.