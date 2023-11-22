Рада підтримала санкції проти російської оборонки на 50 років

Верховна Рада України в середу, 22 листопада, підтримала ухвалу про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо секторальних обмежувальних заходів відносно оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Йдеться про рішення РНБО від 20 листопада "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до РФ та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері".

На голосуванні у парламенті відповідна законодавча ініціатива (№10271) отримала підтримку 304 депутати.

"Вказаним рішенням РНБО підтримала внесені КМУ пропозиції щодо застосування певних секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в оборонно-промисловій сфері строком на 50 років", - йдеться у публікації.