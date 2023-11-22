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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон щодо страхування інвестицій від воєнних ризиків

13:42 22.11.2023 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9015 про страхування інвестицій від воєнних ризиків через Експортно-кредитне агентство.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 242 нардепи.

Як пояснив голова комітету Данило Гетманцев, цей законопроєкт був розроблений з метою створення умов для масштабування інвестицій в Україні в часи військових дій та повоєнного відновлення.

"Ініціатива передбачає підтримку економічної діяльності в Україні, посилення промислового (в тому числі оборонно-промислового) сектору, а також створення нових робочих місць та наповнення бюджетів всіх рівнів коштами від сплати податків, що призведе до посилення сил оборони України", - зазначив він.

Документом пропонується внесення змін до Закону України "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності", зокрема усунути прогалини, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій Експортно-кредитним агентством, в тому числі в умовах військових дій та повоєнного відновлення.

У разі ухвалення документів і затвердження необхідних нормативних актів Кабміном і Нацбанком, український інвестор зможе звернутися безпосередньо в ЕКА, в один із банків або страхову компанію, які співпрацюють з ЕКА, й оформити відповідне страхування.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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