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Рада має намір закріпити статус англійської мови як мови міжнародного спілкування
Верховна Рада має намір закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
За відповідний законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні в першому читанні проголосували 278 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в середу, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в телеграм-каналі.
Законопроєкт пропонує офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, а також визначає категорії посад, кандидати на які зобов'язані володіти англійською мовою.
Законопроєкт визначає, що держава забезпечує обов'язкове вивчення англійської мови та сприяє вивченню інших мов міжнародного спілкування в закладах освіти незалежно від форм власності.
Окрім цього, законопроєкт передбачає, що заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове вивчення англійської мови дітям старшого дошкільного віку. Водночас заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого дошкільного та середнього дошкільного віку.
Згідно із законопроєктом, заклад вищої освіти має право ухвалити рішення щодо викладання однієї, кількох або більшості дисциплін, виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів англійською мовою, що чітко обумовлюється в описі освітньої програми під час вступу до вишу.
Згідно із законопроєктом, англійська мова також може використовуватися у Збройних силах України, Національній гвардії як мова міжнародного спілкування.
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