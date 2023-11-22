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ВР ухвалила закон, який врегульовує питання митного режиму для заарештованих товарів
23:11 21.11.2023 |
Верховна Рада ухвалила в цілому закон, що врегульовує окремі питання розпорядження товарами, які перебувають під митним контролем.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Телеграмі, передає Укрінформ.
За інформацією Железняка, документ був ухвалений в цілому 271 народним обранцем.
Документ врегульовує питання випуску до вільного обігу на митній території України товарів, які були примусово відчужені або вилучені відповідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», та товарів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та які передані для реалізації.
Серед іншого йдеться про майно, яке було передано в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) і перебуває у митному режимі "транзит". Зокрема, в пояснювальній записці до документа згадуються понад 42 тис. т арештованого аміаку російського походження, 166 тис. т залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн, арештованої у кількох морських портах України тощо.
Ухвалений закон врегульовує також питання оподаткування митними платежами таких товарів.
Як повідомлялося, в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) суд передав арештовані активи на понад 170 млн грн підсанкційного підприємства, яке належить російській компанії.
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