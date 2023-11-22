Україна ратифікувала угоду з ЄС про спільну розбудову інфраструктури

Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь у програмі «Механізм «Сполучення Європи».

Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

Він уточнив, що законодавча ініціатива №0232 була підтримана 332 голосами народних депутатів.

Укладання Угоди дозволить Україні приєднатись до участі у програмі, метою якої є побудова, розвиток, модернізація транс'європейських мереж у транспортній, енергетичній та цифровій галузях і сприяння транскордонному співробітництву в сфері відновлюваної енергетики, беручи до уваги довгострокові зобов'язання щодо декарбонізації та цілі підвищення європейської конкурентоспроможності.

Очікується, що участь України у програмі дозволить залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку високопродуктивних, стійких і ефективно взаємопов'язаних транс'європейських мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг.

Як повідомляв Укрінформ, у червні у Львівській ОВА підписали Угоду про участь України у програмі «Механізм «Сполучення Європи», за якоюЄС виділяє 33 мільярди євро для розбудови української транспортної інфраструктури.