Рада підтримала скасування заочної вищої освіти

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті", який передбачає скасування заочної та вечірньої форм отримання вищої освіти.

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №10177 у першому читанні підтримали 266 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, метою законопроєкту "є розширення можливостей здобувачів вищої освіти у формуванні індивідуальних освітніх траєкторій та автономії закладів вищої освіти в розробленні та реалізації освітніх програм".

Водночас законопроєкт передбачає скасування заочної та вечірньої форми вищої освіти.

"Останній прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра за заочною та вечірньою формами здобуття освіти проводиться в 2023 році", - йдеться у тексті документа.

Головне експертне управління Верховної Ради з цього приводу зауважує, що це може порушувати права громадян на здобуття вищої освіти.

"Вечірня та заочна форми дозволяють здобуття вищої освіти, зберігаючи можливість працювати, виконувати завдання в зручний для здобувачів вищої освіти час, що є особливо актуальним для осіб, які через специфіку професійної діяльності або сімейні обставини не мають можливості здобути відповідний ступінь і кваліфікацію в іншій формі, наприклад, дистанційній. При цьому, такі форми навчання, як правило, мають нижчу вартість навчання, а тому є більш доступними", - вказують експерти Верховної Ради.

Крім того, вказаним законопроєктом пропонується через рік після скасування (припинення) воєнного стану в Україні припинити порядок державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання осіб, які до 1 вересня 2018 року здобули освіту, захистили дисертації на здобуття наукових ступенів та отримали вчені звання у закладах вищої духовної освіти.

Як повідомлялося, раніше з ініціативою скасувати заочну та вечірню форми отримання вищої освіти виступив міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Водночас він пообіцяв внести до Верховної Ради законопроєкт, який передбачатиме дистанційну форму навчання, а також низку інших змін.