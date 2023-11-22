Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада має намір розширити права місцевого самоврядування в транскордонному співробітництві

16:20 21.11.2023 |

Право

 

Верховна Рада має намір удосконалити участь місцевого самоврядування в міжтериторіальному й транскордонному співробітництві.

Відповідний законопроєкт №9450 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення участі місцевого самоврядування у міжтериторіальному та транскордонному співробітництві в першому читанні підтримали 292 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як зазначено в пояснювальній записці, законопроєкт приводить норми законодавства України у сфері міжтериторіального та транскордонного співробітництва у відповідність до європейського права, розширює повноваження суб'єктів та учасників цього співробітництва.

Документ вносить зміни до законів "Про місцеве самоврядування", "Про місцеві державні адміністрації", "Про транскордонне співробітництво".

Законопроєкт визначає, що на пленарному засіданні сільської, селищної, міської рад вирішують такі питання, як схвалення двосторонніх або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво для створення єврорегіону.

Відповідно до законопроєкту, обласні ради на пленарних засіданнях укладають і схвалюють двосторонні або багатосторонні угоди про об'єднання єврорегіонального співробітництва, ухвалюють рішення про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об'єднання або про вихід із нього. Вони також затверджують статут об'єднання єврорегіонального співробітництва й вносять до нього зміни. Облради також уповноважені ухвалювати рішення про вступ до європейського об'єднання територіального співробітництва та про вихід з такого об'єднання.

Законопроєкт розширює повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі міжнародних і зовнішньоекономічних відносин у частині укладення договорів з іноземними партнерами про співробітництво, угод про транскордонне співробітництво в межах компетенцій, визначених законодавством.

Як зазначено в супровідних документах, законопроєкт спрямований на виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

Онлайн-трансляцію пленарного засідання Верховної Ради веде в Youtube народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0453
  0,0043
 0,01
EUR
 1
 39,4660
  0,0674
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2683  0,03 0,09 37,7993  0,02 0,05
EUR 40,3783  0,13 0,32 41,1566  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0200  0,06 0,17 36,0450  0,06 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес