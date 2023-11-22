Рада має намір розширити права місцевого самоврядування в транскордонному співробітництві

Верховна Рада має намір удосконалити участь місцевого самоврядування в міжтериторіальному й транскордонному співробітництві.

Відповідний законопроєкт №9450 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення участі місцевого самоврядування у міжтериторіальному та транскордонному співробітництві в першому читанні підтримали 292 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як зазначено в пояснювальній записці, законопроєкт приводить норми законодавства України у сфері міжтериторіального та транскордонного співробітництва у відповідність до європейського права, розширює повноваження суб'єктів та учасників цього співробітництва.

Документ вносить зміни до законів "Про місцеве самоврядування", "Про місцеві державні адміністрації", "Про транскордонне співробітництво".

Законопроєкт визначає, що на пленарному засіданні сільської, селищної, міської рад вирішують такі питання, як схвалення двосторонніх або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво для створення єврорегіону.

Відповідно до законопроєкту, обласні ради на пленарних засіданнях укладають і схвалюють двосторонні або багатосторонні угоди про об'єднання єврорегіонального співробітництва, ухвалюють рішення про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об'єднання або про вихід із нього. Вони також затверджують статут об'єднання єврорегіонального співробітництва й вносять до нього зміни. Облради також уповноважені ухвалювати рішення про вступ до європейського об'єднання територіального співробітництва та про вихід з такого об'єднання.

Законопроєкт розширює повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі міжнародних і зовнішньоекономічних відносин у частині укладення договорів з іноземними партнерами про співробітництво, угод про транскордонне співробітництво в межах компетенцій, визначених законодавством.

Як зазначено в супровідних документах, законопроєкт спрямований на виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

Онлайн-трансляцію пленарного засідання Верховної Ради веде в Youtube народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").