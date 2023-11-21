Вимога ЄС: Рада розширить повноваження НАЗК для перевірки декларацій депутатів та чиновників

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції", який передбачає розширення повноважень Нацагентства із запобігання корупції (НАЗК) щодо перевірки декларацій.

За прийняття відповідного законопроєкту №10262 у першому читанні підтримали 287 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Цей законопроєкт Кабмін розробив з метою врахування висновків Єврокомісії про виконання Україною умов для початку переговорів для вступу до ЄС.

Зокрема, в ухваленому Верховною Радою 20 вересня законі про відновлення електронного декларування депутати позбавили НАЗК повноважень перевіряти підстави набуття об'єктів нерухомості і транспортних засобів декларантом або членом його сім'ї до дня обрання (призначення) особи на посаду, яка передбачає подання декларації.

Крім того, Рада заборонила НАЗК повторно перевіряти відомості у декларації, які вже були предметом перевірки та за результатами перевірки яких порушень не виявлено.

"Разом з тим Європейська Комісія у звіті щодо України від 8 листопада звернула увагу на необхідність скасування обмежень повноважень НАЗК стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби... З огляду на це, виникла необхідність приведення окремих положень закону "Про запобігання корупції" у відповідність до висновків Європейської Комісії", - пояснював міністр юстиції Денис Малюська.

Таким чином, законопроєктом пропонується виключити вищевказані пункти із закону "Про запобігання корупції".