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Рада підтримала у першому читанні збільшення штату НАБУ – це вимога Єврокомісії
Верховна Рада у вівторок підтримала у першому читанні збільшення штату НАБУ на 300 осіб, що є однією з вимог ЄС для початку переговорів про вступ з Україною.
Про рішення Ради повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише "Європейська правда".
За законопроєкт проголосували 323 присутніх у сесійній залі нардепи.
Законопроєкт збільшує граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб
Документ передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році - на 100 посад; у 2025 році - на 100 посад; у 2026 році - на 100 посад.
Як ідеться у пояснювальній записці, проєкт закону спрямований на посилення кадрового потенціалу НАБУ, зокрема збільшення осіб начальницького складу з метою підвищення ефективності та результативності виконання покладених на НАБУ завдань в частині попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності.
Нагадаємо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала відкрити переговори про вступ з Україною, але висунула чотири вимоги для ухвалення такого рішення.
Серед них - ухвалити урядовий законопроєкт про збільшення штатної чисельності НАБУ.
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