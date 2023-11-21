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АНАЛІТИКА

Рада підтримала у першому читанні збільшення штату НАБУ – це вимога Єврокомісії

14:18 21.11.2023 |

Право, Політика

 

Верховна Рада у вівторок підтримала у першому читанні збільшення штату НАБУ на 300 осіб, що є однією з вимог ЄС для початку переговорів про вступ з Україною.

Про рішення Ради повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише "Європейська правда".

За законопроєкт проголосували 323 присутніх у сесійній залі нардепи.

Законопроєкт збільшує граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб

Документ передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році - на 100 посад; у 2025 році - на 100 посад; у 2026 році - на 100 посад.

Як ідеться у пояснювальній записці, проєкт закону спрямований на посилення кадрового потенціалу НАБУ, зокрема збільшення осіб начальницького складу з метою підвищення ефективності та результативності виконання покладених на НАБУ завдань в частині попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності.

Нагадаємо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала відкрити переговори про вступ з Україною, але висунула чотири вимоги для ухвалення такого рішення.

Серед них - ухвалити урядовий законопроєкт про збільшення штатної чисельності НАБУ.
 

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