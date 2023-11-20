У Раді зареєстрували законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

У Верховній Раді зареєстровано євроінтеграційний законопроект №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що ухвалення законопроекту наблизить законодавство України до acquis ЄС відповідно до переліку й умов, визначених Угодою про асоціацію.

"Це створить умови для практичної інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС через отримання режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу й приєднання до єдиної роумінгової зони "Роумінг як вдома", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, українці отримають можливість користуватися домашніми тарифами мобільного зв'язку на території держав-членів ЄС і не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу.

При цьому, громадяни ЄС матимуть такі ж права під час відвідування України, що "сприятиме вільному руху громадян України та ЄС на території спільної роумінгової зони", додали у Мінцифри.