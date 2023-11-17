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Зеленський підписав закон про вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів
17:12 17.11.2023 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає вилучення з місцевих бюджетів податків на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплачених військовими.
Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт №10037 повернуто з підписом президента 17 листопада.
Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 8 листопада.
Закон передбачає, що з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року надходження від так званого "військового ПДФО" спрямовуються до державного бюджету і розподіляється в пропорції 50% на 50%: Держспецзв'язку на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).
У 2024 році "військове ПДФО" розподілятиметься в таких пропорціях:
* 45% - Держспецзв'язку на дрони (прогноз понад 43 млрд грн);
* 45% - Мінстратегпрому для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (понад 43 млрд грн);
* 10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд грн).
Загалом з місцевих бюджетів на потреби оборони таким чином у 2023-2024 роках планується вилучити 215 млрд грн.
Також закон передбачає, що доходи Дорожнього фонду в 2024 році спрямовуються в загальний фонд держбюджету і спрямовуються на потреби оборони.
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