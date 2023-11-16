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Імпорт антидронових рушниць та тепловізорів звільнять від податків ще на рік
17:51 16.11.2023 |
Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав звільнення від ПДВ імпорту дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Ради Данила Гетманцева в Telegram.
За його словами, цю норму було включено до законопроекту 9656-д про оподаткування банків.
"До цього ж проекту було включено важливу поправку, якою продовжується ще на один рік пільга на ввізний ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць", - написав він.
Звільнення імпорту від податків
Нагадаємо, в липні Верховна рада ухвалила два закони щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони.
Законопроектом №9467 імпорт звільнюється від ПДВ, законопроектом №9468 - від ввізного мита.
Від податків звільняються наступні товари:
* тепловізійні біноклі,
* монокуляри та бінокуляри,
* прилади нічного бачення (біноклі та монокуляри),
* далекоміри,
* антидронові рушниці.
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