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Посли G7 привітали запуск реформи Конституційного суду
09:24 15.11.2023 |
Посли Групи семи після першої зустрічі Дорадчої групи експертів привітали запуск реформи Конституційного суду України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Посли заявили, що вітають успішний запуск реформи КСУ завдяки першій зустрічі Дорадчої групи експертів.
"Дорадча група експертів сприяє тому, щоб кваліфікація суддів КСУ відповідала їх ролям. Ми підтримуємо зусилля України щодо реформування судової системи відповідно до її європейського шляху", - зазначили посли.
Перше засідання Дорадчої групи експертів, яка має брати участь в оцінюванні моральних якостей і компетентності кандидатів на посаду суддей КС, відбулося у неділю 12 листопада 2023 року.
На ньому Дорадча група експертів ухвалила два ключові рішення, необхідні для початку її роботи - обрала голову та секретаря, а також затвердила Положення про Дорадчу групу експертів.
Дорадча група експертів складається з шести членів та шести заступників.
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