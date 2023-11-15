Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посли G7 привітали запуск реформи Конституційного суду

 

Посли Групи семи після першої зустрічі Дорадчої групи експертів привітали запуск реформи Конституційного суду України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посли заявили, що вітають успішний запуск реформи КСУ завдяки першій зустрічі Дорадчої групи експертів.

"Дорадча група експертів сприяє тому, щоб кваліфікація суддів КСУ відповідала їх ролям. Ми підтримуємо зусилля України щодо реформування судової системи відповідно до її європейського шляху", - зазначили посли.

Перше засідання Дорадчої групи експертів, яка має брати участь в оцінюванні моральних якостей і компетентності кандидатів на посаду суддей КС, відбулося у неділю 12 листопада 2023 року.

На ньому Дорадча група експертів ухвалила два ключові рішення, необхідні для початку її роботи - обрала голову та секретаря, а також затвердила Положення про Дорадчу групу експертів.

Дорадча група експертів складається з шести членів та шести заступників.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3171
  0,1562
 0,43
EUR
 1
 38,9392
  0,3447
 0,89

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2624  0,03 0,07 37,8590  0,04 0,11
EUR 39,9559  0,21 0,53 40,8490  0,34 0,83

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3000  0,14 0,39 36,3300  0,15 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес