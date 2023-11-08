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Рада ратифікувала приєднання України до Механізму цивільного захисту ЄС
20:12 08.11.2023 |
Верховна Рада ратифікувала угоду про приєднання України до Механізму цивільного захисту ЄС.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить картка законопроєкту на офіційному порталі парламенту.
Зазначається, що 8 листопада Рада прийняла закон про ратифікацію угоди між Україною та ЄС щодо участі України у Механізмі цивільного захисту Євросоюзу (законопроєкт 0226).
Дана угода дозволить Україні повноцінно співпрацювати з ЄС у галузі цивільного захисту, зазначають у пояснювальній записці. Вона сприятиме зміцненню спроможності українських служб, дозволить залучати допомогу країн-членів Євросоюзу за підтримки Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Механізму ЄС, а також сприятиме координованому наданню гуманітарної допомоги постраждалому населенню.
"Вітаю сьогоднішню ратифікацію в українському парламенті угоди про приєдання України до Механізму цивільного захисту ЄС", - відреагував єврокомісар з кризового реагування Янез Ленарчич.
Він додав, що поточні обставини у Європі вимагають зміцнення національних служб цивільного захисту та більшої співпраці між службами різних країн.
Нагадаємо, меморандум про приєднання України до механізму підписали ще у квітні. Україна стала 36-ю країною-учасницею.
Механізм цивільного захисту Європейського Союзу називають найбільшою у світі системою скоординованого надання міжнародної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. До неї входять країни Євросоюзу та 9 близьких партнерів ЄС (Норвегія, Ісландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина та Україна).
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