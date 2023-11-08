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АНАЛІТИКА

Рада ратифікувала приєднання України до Механізму цивільного захисту ЄС

 

Верховна Рада ратифікувала угоду про приєднання України до Механізму цивільного захисту ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить картка законопроєкту на офіційному порталі парламенту.

Зазначається, що 8 листопада Рада прийняла закон про ратифікацію угоди між Україною та ЄС щодо участі України у Механізмі цивільного захисту Євросоюзу (законопроєкт 0226).

Дана угода дозволить Україні повноцінно співпрацювати з ЄС у галузі цивільного захисту, зазначають у пояснювальній записці. Вона сприятиме зміцненню спроможності українських служб, дозволить залучати допомогу країн-членів Євросоюзу за підтримки Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Механізму ЄС, а також сприятиме координованому наданню гуманітарної допомоги постраждалому населенню.

"Вітаю сьогоднішню ратифікацію в українському парламенті угоди про приєдання України до Механізму цивільного захисту ЄС", - відреагував єврокомісар з кризового реагування Янез Ленарчич.

Він додав, що поточні обставини у Європі вимагають зміцнення національних служб цивільного захисту та більшої співпраці між службами різних країн.

Нагадаємо, меморандум про приєднання України до механізму підписали ще у квітні. Україна стала 36-ю країною-учасницею.

Механізм цивільного захисту Європейського Союзу називають найбільшою у світі системою скоординованого надання міжнародної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. До неї входять країни Євросоюзу та 9 близьких партнерів ЄС (Норвегія, Ісландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина та Україна).

Ключові теги: ЄС
 

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