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Нардепи внесли до Верховної Ради ще один законопроєкт про реформування БЕБ
Група з 19 народних депутатів у понеділок внесла до Верховної Ради законопроєкт №10088 "Про першочергові заходи щодо реформування Бюро економічної безпеки України", повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"З метою забезпечення виконання меморандуму з МВФ, умов фінансування США і, можливо, ще макрофіну і Світового банку... І насамперед вимог українського бізнесу і суспільства нарешті привести правоохоронців в адекватний стан", - написав Железняк у телеграм-каналі.
За його словами, текст цього законопроєкту схожий на його минулу версію (№9080), проте доопрацьований з експертами та міжнародними партнерами.
Железняк додав, що під час розроблення проєкту документа взято до уваги найкращі світові практики - міжнародний конкурс, переатестацію всього персоналу та гарантії незалежності цього органу.
На сайті Верховної Ради текст законопроєкту поки що відсутній.
Крім Железняка, його співавторами є голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев, Роксолана Підласа, Мар'яна Безугла, Анастасія Радіна (усі - фракція "Слуга народу"), член фракції "Голос" Володимир Цабаль, Вадим Івченко ("Батьківщина") і Артем Дмитрук (група "Відновлення України").
Раніше, 3 березня 2023 року, нардепи вже пропонували здійснити перезавантаження БЕБ. Тоді законопроєкт передбачав дострокове припинення повноважень директора і заступників Бюро і призначення нового конкурсу на ці посади за зміненою процедурою - відбір дев'ятьма членами конкурсної комісії (до якої входили співробітники РНБО (двоє) і Кабміну (семеро).
Крім того, законопроєктом передбачалося, що підставою для звільнення новообраного директора БЕБ буде не негативний висновок Кабміну за результатами щорічного звіту, а негативний висновок аудиту (за зразком НАБУ/НАЗК).
Автори цього законопроєкту також пропонували, щоб протягом року після призначення нового директора Бюро всі його працівники проходили обов'язкову атестацію.
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