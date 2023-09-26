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АНАЛІТИКА

Нардепи внесли до Верховної Ради ще один законопроєкт про реформування БЕБ

12:54 26.09.2023 |

Право, Політика

 

Група з 19 народних депутатів у понеділок внесла до Верховної Ради законопроєкт №10088 "Про першочергові заходи щодо реформування Бюро економічної безпеки України", повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"З метою забезпечення виконання меморандуму з МВФ, умов фінансування США і, можливо, ще макрофіну і Світового банку... І насамперед вимог українського бізнесу і суспільства нарешті привести правоохоронців в адекватний стан", - написав Железняк у телеграм-каналі.

За його словами, текст цього законопроєкту схожий на його минулу версію (№9080), проте доопрацьований з експертами та міжнародними партнерами.

Железняк додав, що під час розроблення проєкту документа взято до уваги найкращі світові практики - міжнародний конкурс, переатестацію всього персоналу та гарантії незалежності цього органу.

На сайті Верховної Ради текст законопроєкту поки що відсутній.

Крім Железняка, його співавторами є голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев, Роксолана Підласа, Мар'яна Безугла, Анастасія Радіна (усі - фракція "Слуга народу"), член фракції "Голос" Володимир Цабаль, Вадим Івченко ("Батьківщина") і Артем Дмитрук (група "Відновлення України").

Раніше, 3 березня 2023 року, нардепи вже пропонували здійснити перезавантаження БЕБ. Тоді законопроєкт передбачав дострокове припинення повноважень директора і заступників Бюро і призначення нового конкурсу на ці посади за зміненою процедурою - відбір дев'ятьма членами конкурсної комісії (до якої входили співробітники РНБО (двоє) і Кабміну (семеро).

Крім того, законопроєктом передбачалося, що підставою для звільнення новообраного директора БЕБ буде не негативний висновок Кабміну за результатами щорічного звіту, а негативний висновок аудиту (за зразком НАБУ/НАЗК).

Автори цього законопроєкту також пропонували, щоб протягом року після призначення нового директора Бюро всі його працівники проходили обов'язкову атестацію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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