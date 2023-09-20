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АНАЛІТИКА

Рада підтримала передачу 120 мільярдів з місцевих бюджетів на дрони і боєприпаси

14:21 20.09.2023 |

Право

 

Верховна Рада підтримала внесення змін до Бюджетного кодексу, які передбачають перерозподіл надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сфері оборони на користь держбюджету.

Відповідний урядовий законопроєкт №10037 у першому читанні підтримали 236 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Депутат зауважив, що Рада зможе розглянути цей законопроєкт у другому читанні лише у жовтні, а отже він не запрацює з 1 жовтня, як планувалося.

Як повідомлялося, ініційований урядом законопроєкт №10037 передбачає вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), яким оподатковується грошове забезпечення військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу на період з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року.

За оцінками Мінфіну, завдяки цьому до державного бюджету вдасться додатково залучити 25,8 мільярда гривень вже до кінця цього року і 93,7 млрд грн - у наступному.

Уряд пропонує спрямувати ці кошти Адміністрації Держспецзв'язку на закупівлю спецтехніки та обладнання (дронів) та Мінстратегпрому на реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу.

Ці кошти вже враховані у схваленому урядом проєкті державного бюджету на 2024 рік. Він передбачає збільшення фінансування на розвиток оборонно-промислового комплексу в 7 разів - до 55,8 млрд грн, а також 48,1 млрд грн на закупівлю дронів. Фактично, зростання фінансування за обома цими статтями має забезпечити саме перенаправлення так званого "військового ПДФО" до спеціального фонду державного бюджету.

Водночас для міст, які постраждали від бойових дій і відтоку населення та бізнесу найбільше, втрата надходжень від "військового ПДФО" може бути болючою.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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