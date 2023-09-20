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В Україні хочуть запустили Єдиний соціальний реєстр
11:42 20.09.2023 |
В Україні хочуть впровадити Єдиний соціальний реєстр, щоб пришвидшити та оптимізувати процес призначення соціальної допомоги населенню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про Єдиний соціальний реєстр (ЄСР). Його мета - об'єднати всіх отримувачів соціальної підтримки в одну базу даних і таким чином пришвидшити та оптимізувати процес призначення різних видів соціальної підтримки населенню.
Зазначається, що ЄСР - це централізована система для збору, обробки, зберігання та обліку електронних даних отримувачів соціальної підтримки.
Реєстр об'єднуватиме уніфіковані дані отримувачів усіх видів соціальної підтримки - послуг, допомог, субсидій тощо. Таким чином, кожна особа, яка потребує або вже отримує підтримку від держави, матиме свою особову електронну справу під різні соціальні випадки.
Заступник міністра соцполітики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко зазначив, що ухвалення законопроєкту важливе для ефективного продовження цифрової реформи соціальної сфери.
В Україні запустять електронні соціальні карти
В Україні планують ввести електронні соціальні карти. Тестування пройде у чотирьох областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській.
У такій картці міститиметься соціальна історія людини, тож українці матимуть доступ до переліку всіх запланованих дій.
Зазначимо, що загалом для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд гривень. Найбільшим з соціальних допомог є допомога внутрішньо переміщеним особам. Очікується, що 1,9 млн ВПО отримають допомогу у 2023 році. Середній розмір становитиме 2500 гривень.
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