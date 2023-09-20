ЄБА та AmCham просять ВР доопрацювати законопроєкт щодо криміналізації контрабанди

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) та Американська торговельна палата паралельно звернулися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, голови профільного парламентського комітету Данила Гетманцева та політичних фракцій із закликом відправити на повторне доопрацювання законопроєкт №5420 щодо криміналізації контрабанди.

"Представники бізнесу мають застереження щодо деяких положень зазначеного законопроєкту", - ідеться в пресрелізі ЄБА.

Організація уточнює, що основні зауваження викликані пропонованими жорсткими санкціями за контрабанду у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років без звільнення від відповідальності навіть у разі відшкодування збитків державі.

Як повідомив перший заступник голови профільного парламентського комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос"), в AmCham вважають, що пропонована законопроєктом кримінальна відповідальність за контрабанду непідакцизних товарів не сприятиме протидії тіньовій економіці, а призведе до виникнення численних корупційних ризиків і передумов для зловживань контролювальних і правоохоронних органів.

У ЄБА зазначили, що законопроєкт закладає непропорційність розміру шкоди для кваліфікації контрабанди: контрабанда вважається вчиненою у значному розмірі, якщо вартість її предметів перевищує 1,342 млн грн, а для підакцизних товарів - 671 тис. грн. і більше. Водночас для кваліфікації аналогічного кримінального правопорушення, передбаченого у ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)), значним збитком вважається несплата податків у розмірі 4,026 млн грн.

"Водночас у статтях законопроєкту про контрабанду йдеться про вартість саме переміщених товарів (а не суму несплачених податків). Проте наразі питання митної вартості часто є дискусійним і, наскільки нам відомо, періодично мають місце випадки завищення митної вартості митними органами. Тож ці аспекти варто переглянути", - наголошує асоціація.

У ЄБА також вважають, що для боротьби з нелегальним імпортом варто створити діючу систему контролю в країні, забезпечити фундамент з ефективної системи боротьби з корупцією та верховенства права, а за правопорушення запровадити відповідальність не лише бізнесу, а й посадових осіб за різного роду зловживання тощо.

В асоціації також повідомили, що законопроєкт не передбачає можливості звільнення бізнесу від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення особи до кримінальної відповідальності буде відшкодовано збитки, завдані державі. На їхню думку, це ще раз підтверджує надмірну суворість покарання за контрабанду товарів та контрабанду підакцизних товарів.

Зазначено, що органом досудового розслідування боротьби з контрабандою в рамках законопроєкту планується визначити Бюро економічної безпеки (БЕБ). "Як ми неодноразово бачимо, ця інституція, на жаль, не продемонструвала ефективної боротьби з тіньовим сектором економіки. Тож украй важливо здійснити спочатку реформування БЕБ, а вже далі їх наділяти ще більш суттєвими щодо бізнесу повноваженнями", - додали в пресслужбі.

Згідно з інформацією на сайті ВР, прийняття законопроєкту №5420 за основу 13 липня 2021 року підтримали 255 нардепів. Пізніше, 13 вересня 2023 року, Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт із поправками, якими пропонується встановити кримінальну відповідальність за контрабанду товарів і підакцизних товарів, а також внести зміни, якими слідчі органи безпеки позбавити права здійснювати досудове розслідування й надати його детективам БЕБ.