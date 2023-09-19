Кабмін схвалив низку законопроєктів щодо співпраці з ОЕСР і FATF - Шмигаль

Кабінет Міністрів України схвалив низку законопроєктів щодо співпраці з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Схвалюємо законопроєкт про ратифікацію угоди з ОЕСР. Україна долучиться до робочої групи з боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях. Уже маємо статус потенційного кандидата на вступ до Організації. Крок за кроком наближаємося до повноцінного членства", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Також Кабмін затвердив законопроєкт, що приводить законодавство країни до стандартів FATF. Зокрема, за словами прем'єра, Україна веде діалог із FATF щодо включення Росії до "чорного списку" Групи з фінансування тероризму.

"А доки цього не сталося, регулюємо процедуру внесення Росії до національного списку терористичних країн. Також цим проєктом закону забороняється надавати кошти, активи та економічні ресурси тим, хто занесений до переліку осіб, пов'язаних із терористичною діяльністю, та осіб, які перебувають під міжнародними санкціями", - додав він.

Уряд також затвердив методологію визначення кінцевого бенефіціарного власника підприємства. "Цим продовжуємо імплементацію стандартів FATF, виконуємо умови отримання макрофінансової допомоги від ЄС і зобов'язання на шляху до членства в Євросоюзі", - заявив Шмигаль.