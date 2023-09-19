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Комітет Ради схвалив законопроєкт про переспрямування "військового ПДФО" в держбюджет
14:08 19.09.2023 |
Комітет Верховної Ради з питань бюджету 19 вересня підтримав законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у державний бюджет.
Про це повідомила голова комітету, народна депутат Роксолана Підласа.
"Бюджетний комітет підтримав за основу і в цілому законопроект #10037 щодо переспрямування "військового ПДФО" в державний бюджет, а також зарахування коштів Дорожнього фонду в загальний фонд держбюджету", - написала вона.
За даними джерела ЕП в бюджетному комітеті, голосування по законопроєкту має відбутись до кінця тижня.
Стаття на тему:
14.09.23 Суперечка навколо «військового» ПДФО. Кому дістануться гроші
В Україні спалахнула гаряча дискусія, чи залишати у місцевих бюджетах «військовий» ПДФО. Уряд хоче забрати ці кошти й перенаправити в спецфонд, місцева влада категорично проти. Як розв'язати проблему?
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