Комітет Верховної Ради з питань бюджету 19 вересня підтримав законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у державний бюджет.

Про це повідомила голова комітету, народна депутат Роксолана Підласа.

"Бюджетний комітет підтримав за основу і в цілому законопроект #10037 щодо переспрямування "військового ПДФО" в державний бюджет, а також зарахування коштів Дорожнього фонду в загальний фонд держбюджету", - написала вона.

За даними джерела ЕП в бюджетному комітеті, голосування по законопроєкту має відбутись до кінця тижня.

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14.09.23 Суперечка навколо «військового» ПДФО. Кому дістануться гроші

В Україні спалахнула гаряча дискусія, чи залишати у місцевих бюджетах «військовий» ПДФО. Уряд хоче забрати ці кошти й перенаправити в спецфонд, місцева влада категорично проти. Як розв'язати проблему?



