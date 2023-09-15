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Уряд схвалив закон про посилення самостійності САП
Уряд ухвалив законопроєкт про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що допоможе досягти більшого прогресу в подоланні корупції.
Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Сьогодні Уряд схвалив законопроєкт, який посилює самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ та частина державного курсу на системну боротьбу з корупцією", - пише Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, закон передбачає:
* отримання САП статусу юридичної особи публічного права;
* окреслення повноважень керівника САП із статусом заступника генерального прокурора;
* визначення штату, структури й організації в установі керівником САП;
* створення механізму підзвітності та аудиту за участю міжнародних експертів;
* врегулювання процедури конкурсного відбору прокурорів.
"Таким чином САП працюватиме ефективніше, а Україна досягне більшого прогресу в подоланні корупції. Незабаром законопроєкт буде зареєстрований в Парламенті", - додав Шмигаль.
Що таке САП?
Спеціалізована антикорупційна прокуратура - є самостійним й незалежним підрозділом Офісу генерального прокурора. Її мета полягає в забезпеченні прозорих досудових розслідувань, які проводить Національне бюро України.
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