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Кабмін схвалив законопроєкт про упаковку та відходи упаковки
13:14 15.09.2023 |
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону "Про упаковку та відходи упаковки".
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.
Законопроєкт визначає правові, економічні та організаційні засади у сфері управління упаковкою та відходами упаковки для забезпечення зменшення їх негативного впливу на здоров'я людей і довкілля, передбачає заходи, спрямовані на створення системи збирання та рециклінгу відходів упаковки з метою зменшення остаточного видалення таких відходів на полігони і сприяння переходу до економіки замкненого циклу.
Проєкт закону визначає коло суб'єктів та їхні зобов'язання у сфері управління упаковкою та відходами упаковки; визначає вимоги до створення діяльності організацій розширеної відповідальності виробників, їхні зобов'язання та підстави й порядок припинення діяльності; запроваджує норми щодо мінімальних цільових показників із рециклінгу відходів упаковки за видом пакувального матеріалу та категоріями упаковки (побутова/комерційна) з поступовим їх збільшенням у міру розвитку системи управління відходами упаковки тощо.
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