Фінансові новини
- |
- 12.09.23
- |
- 23:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав закон про реформу держрезерву
22:40 12.09.2023 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державні резерви, документ набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
«Для впровадження положень нового закону та реформи в цілому маємо розробити понад 20 підзаконних нормативно-правових актів. Крім того, потрібно здійснити всі заходи з ліквідації Держрезерву та створити новий центральний орган виконавчої влади <...> Запустити електронний реєстр державних резервів та інститут резервування матцінностей державного матеріального резерву», - прокоментувавла перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.
У міністерстві нагадали ключові зміни, які запроваджуються реформою.
По-перше, розмежовуються поняття державного матеріального та державного мобілізаційного резервів, впроваджуються нові принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей.
По-друге, чітко виписані повноваження органу, що реалізує державну політику у сфері державного резерву.
По-третє, створюються інститути резервування та відповідального зберігання (зокрема зберігання за межами країни), запроваджується обов'язкове страхування матцінностей, що резервуються чи розміщуються на відповідальне зберігання в Україні, передбачаються міжнародні банківські гарантії для зберігання за кордоном.
По-четверте, впроваджуються механізми своєчасного освіження матцінностей у разі необхідності їх списання із подальшою переробкою або утилізацією; встановлюються чіткі терміни зберігання та освіження матрезервів.
Продаж матцінностей державного матеріального резерву здійснюватиметься виключно на аукціоні в електронній торговельній системі.
Як повідомлялось, Закон України «Про державні резерви» Верховна Рада України ухвалила 9 серпня 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін пропонує підвищити видатки держбюджету-2023 на безпеку, оборону, ВПО і ПЕК на 328,5 млрд грн
|Частину «недоарештованих» активів Медведчука переписали на людину з оточення Татарова, – ЗМІ
|Зеленський наклав вето на закон про електронне декларування
|78% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, - опитування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін збільшив надходження від розміщення державних облігацій до 14,3 мільярда гривень
|Кабмін вніс у Раду законопроєкт про обмеження видатків місцевих бюджетів
|Уряд визначив Укрнафту управителем активів компанії Glusco
|Зеленський підписав закон про реформу держрезерву
|Україна витратила $2,3 млрд на відновлення та захист енергооб'єктів
|Кабмін пропонує підвищити видатки держбюджету-2023 на безпеку, оборону, ВПО і ПЕК на 328,5 млрд грн
Бізнес
|США перевірять чипи, встановлені в нових смартфонах Huawei
|Видавець USA Today оновив усі спортивні публікації, в яких помилився АІ-репортер
|Apple витрачає «мільйони доларів на день» на навчання штучного інтелекту - The Information
|Маск минулого року зірвав атаку українських дронів на Чорноморський флот РФ, відключивши Starlink — CNN
|12 із 14 заводів Toyota в Японії зупинилися через брак вільного простору на серверах - випуск машин скоротився на 13 000 одиниць на день
|Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
|Японія запустила на Місяць перший посадковий модуль