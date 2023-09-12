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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про реформу держрезерву

22:40 12.09.2023 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державні резерви, документ набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

«Для впровадження положень нового закону та реформи в цілому маємо розробити понад 20 підзаконних нормативно-правових актів. Крім того, потрібно здійснити всі заходи з ліквідації Держрезерву та створити новий центральний орган виконавчої влади <...> Запустити електронний реєстр державних резервів та інститут резервування матцінностей державного матеріального резерву», - прокоментувавла перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

У міністерстві нагадали ключові зміни, які запроваджуються реформою.

По-перше, розмежовуються поняття державного матеріального та державного мобілізаційного резервів, впроваджуються нові принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей.

По-друге, чітко виписані повноваження органу, що реалізує державну політику у сфері державного резерву.

По-третє, створюються інститути резервування та відповідального зберігання (зокрема зберігання за межами країни), запроваджується обов'язкове страхування матцінностей, що резервуються чи розміщуються на відповідальне зберігання в Україні, передбачаються міжнародні банківські гарантії для зберігання за кордоном.

По-четверте, впроваджуються механізми своєчасного освіження матцінностей у разі необхідності їх списання із подальшою переробкою або утилізацією; встановлюються чіткі терміни зберігання та освіження матрезервів.

Продаж матцінностей державного матеріального резерву здійснюватиметься виключно на аукціоні в електронній торговельній системі.

Як повідомлялось, Закон України «Про державні резерви» Верховна Рада України ухвалила 9 серпня 2023 року.
 

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